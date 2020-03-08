- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بوكا جونيورز يتوّج بلقب الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
أحرز بوكا جونيورز لقب الدوري الأرجنتيني، بفوزه على خيمناسيا بهدف من دون مقابل، من توقيع كارلوس تيفيز في الجولة الأخيرة للموسم.
وكان ريفر متقدما على بوكا بفارق نقطة واحدة قبل انطلاق الجولة الأخيرة لكنه تعادل مع أتليتيكو توكومان بنتيجة 1-1 ليهدي اللقب لبوكا، ويحرم مدرب ريفر مارسيلو غاياردو من الفوز بلقب الدوري لأول مرة، وهو اللقب الوحيد الذي لم يحصل عليه.
سجل تيفيز هدفه من على بعد 20 مترا قبل 18 دقيقة من النهاية، ليتوج بوكا بلقب الدوري للمرة الثالثة في 4 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر بوكا جونيورز يتوّج بلقب الدوري الأرجنتيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.