الامارات | إقالة البلوشي والمصري فتحي سليم مدربا جديدا لدبا الحصن

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مشرف الفريق الاول لنادي دبا الحصن محمد سرور النقبي عن ان مجلس ادارة النادي برئاسة ابراهيم بغداد الدرمكي قرر اقالة المدرب سليمان حسن البلوشي ومساعده عارف شلنك والاستعانة بالمدرب المصري الدكتور فتحي سليم لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى. وقال محمد سرور لـ"الامارات اليوم": نتمنى للمدرب الجديد فتحي سليم استعادة النتائج الايجابية المطلوبة والحفاظ على حظوظ الفريق بالتواجد بمركز متقدم في ترتيب فرق الدرجة الاولى، موضحا ان قرار اقالة سليمان البلوشي يعود لمجلس الادارة الذي رأى ان المرحلة الحالية ومع تراجع النتائج تحتاج للاستعانة بمدرب جديد. Advertisements يذكر ان دبا الحصن يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة خلف الإمارات المتصدر 36 نقطة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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