شكرا لقرائتكم موعد مباراة نهضة بركان ضد المصري في إياب دور الثمانية بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة نهضة بركان ضد المصري



يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي المصرى البورسعيدى مواجهة حاسمة اليوم، عندما يحل ضيفاً على نظيره نهضة بركان المغربى على الملعب البلدى بمدينة بركان في إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية، علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضى بإستاد السويس الجديد انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة نهضة بركان ضد المصري



تقام مباراة نهضة بركان ضد المصري في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم،الأحد، الموافق 8 مارس،بتوقيت القاهرة،على الملعب البلدى بمدينة بركان ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية، وهي المواجهة التى يرغب فيها الفريق البورسعيدي خطف بطاقة التأهل من أجل العودة إلى الطريق الصحيح وإسعاد جماهيره المتعطشة للفرحة بعد سوء في النتائج بالدوري المحلي هذا الموسم.

موعد مباراة نهضة بركان ضد المصري



يحتاج المصرى البورسعيدى للفوز بأى نتيجة أو التعادل بثلاثة أهداف أو أكثر لضمان التأهل للدور التالى للبطولة ، وتقام المباراة بدون حضور جماهيرى بعدما أصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

موعد مباراة نهضة بركان ضد المصري

وتلقي الجهاز الفني للمصري بقيادة طارق العشري، ضربة قوية قبل مباراة اليوم بعدما تأكد صعوبة لحاق الحارس أحمد عبدالفتاح، بالمباراة بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة، وهو ما أبعده عن تدريبات الفريق في اليومين الماضيين،ليتم تجهيز الحارس الشاب محمد شحاتة، تمهيدا للدفع به خاصة في ظل معاناة الحارس الأساسي أحمد مسعود من الإصابة بكسر في اصبع يده.

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كان المصرى البورسعيدى تأهل إلى هذا الدور بعدما المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان مع الفائز من حسنية أغادير والنصر.

موعد مباراة نهضة بركان ضد المصري



وطالب طارق العشرى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية فى المحافل الأفريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدورى وكأس مصر.

موعد مباراة نهضة بركان ضد المصري



فى المقابل، يبحث طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربى عن بطاقة التأهل بعد النتيجة الايجايبة في لقاء الذهاب رغم غياب المساندة الجماهيرية في ظل رغبة الفريق بالتتويج بالكونفدرالية بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية بالنسخة الماضية لصالح الزمالك بركلات الترجيح، وجاء الفريق المغربي في المركز الأول بالمجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية بعدما جمع 11 نقطة، من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مباراة، فسجل 13 هدفًا ودخل مرماه أربعة أهداف ، ويعد حمدي لشعير لاعب نهضة بركان هو أهم لاعب بالفريق حيث سجل خمسة أهداف في 10 مباريات.

موعد مباراة نهضة بركان ضد المصري



من جانبها، أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الليلة لطاقم تحكيم دولي تونسي يقوده حكم الساحة صادوق سلمي ، ومعه كل من خليل حساني "مساعد حكم أول" وأيمن اسماعيل "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع هيثم قيراط.

الحكم صادوق سلمي كان قد سبق له إدارة مباراة الفريقين معا بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الخامسة عشر من البطولة ذاتها والتي استضافها ستاد المصري ببورسعيد في التاسع والعشرين من يوليو عام 2018 وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري بهدف للاشئ.