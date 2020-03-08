شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في نصف نهائي دورى سوبر السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى في السادسة من مساء اليوم فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندرى في الجولة الثانية من منافسات نصف نهائي بطولة دورى السوبر، best of 5 .

وكانت الجولة الأولى قد انتهت بفوز الفريق السكندرى ، ويتبقى للفريقان 3 مباريات أخرى ، لحسم الفريق الحاصل على بطاقة التأهل للدور النهائي من البطولة المحلية .

وسبق وتأهل لنصف نهائى دورى سوبر السلة الرباعى الاهلى و الجزيرة و الزمالك و الاتحاد ، وتساوى الأهلى و الجزيرة في اول لقاءان ، حيث فاز الجزيرة في المباراة الأولى، وتغلب الأهلى في المباراة الثانية ، ويتبقى للأهلى و الجزيرة 3 مباريات أيام الثلاثاء 10 مارس ، و الخميس 12 مارس ، و 16 مارس حالة الحاجة الى المباراة الخامسة .

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وتقام منافسات نصف النهائى بنظام best of 5 أيضا حيث يلتقى كل فريقين 5 مرات، و الفائز فى 3 مباريات يكون هو الحاصل على بطاقة التأهل .

وكان من المقرر أن تقام المباريات الأولى والثانية على ملاعب الأندية الأفضل في الترتيب، والثالثة و الرابعة على ملاعب الأندية الأخرى ، أما المباراة الخامسة فتقام على ملاعب محايدة يحددها الاتحاد حالة الحاجة اليها، إلا أنه تم تعديل الملاعب ، لتقام المباراة الأولى والثالثة على ملعب صاحب الأفضلية في ترتيب الدوري "المركز الأول والثاني" والمباراة الثانية والرابعة على ملعب صاحب "المركز الثالث والرابع" وتقام المباراة الخامسة في حال اللجوء إليها على ملعب محايد يحدده مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى إقامة الدور النهائي على ملاعب محايدة .