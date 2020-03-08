شكرا لقرائتكم موعد مباراة بيراميدز ضد زاناكو في إياب ربع نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة بيراميدز ضد زاناكو



يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز نظيره زاناكو الزامبى اليوم إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في زامبيا بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف دون رد سجلها على جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد.

موعد مباراة بيراميدز ضد زاناكو



موعد مباراة بيراميدز ضد زاناكو تقام مباراة بيراميدز ضد زاناكو الزامبى في الثالثة عصر اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى بطل مصر إلى مواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى في تارخيه حيث قدم في مستوى أكثر من رائع له في أول مشاركة أفريقية له. تعد مباراة اليوم بمثابة النزهة الكروية لبيراميدز حيث يحتاج زاناكو الزامبى للفوز بأربعة أهداف للتأهل للدور التالى للبطولة.

تأهل فريق بيراميدز إلى هذا الدور بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة

موعد مباراة بيراميدز ضد زاناكو



ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى.

حقق فريق بيراميدز 11 انتصارا في البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربي، الذي حقق 11 انتصارا في 2018 من 16 مباراة، بينما حقق الفريق السماوي الإنجاز من 13 مباراة ، بيراميدز أيضًا عادل رقم الإسماعيلي التهديفي في 2002، بتسجيله 29 هدفا في المسابقة حتى الآن، وهو نفس رقم الدراويش ، كما أصبح بيراميدز الفريق المصري الأول، الذي يسجل سبع انتصارات متتالية خارج الأرض في المسابقات الإفريقية.

كما حطم رقم إنبي في نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولي في 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائري.

Advertisements

موعد مباراة بيراميدز ضد زاناكو



وطالب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لحصد تذكرة التأهل بشكل رسمي ومواصلة الأرقام القياسية للفريق السماوى ، لاسيما أن الفريق اعتاد تحقيق الفوز خارج أرضه وداخلها منذ بداية مشواره بالكونفدرالية وأطاح بفرق كبيرة مثل النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى ، ويعول فريق بيراميدز على نجمه عبد الله السعيد، والذي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا في 9 مشاركات في الكونفدرالية.

موعد مباراة بيراميدز ضد زاناكو



فور وصول بعثة بيراميدز إلي القاهرة من زامبيا عقب لقاء الذهاب واصل الفريق دون راحة تدريباته على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوى استعدادا لمواجهة العودة،كما عقد الكرواتي تشاتشيتش مدرب الفريق جلسة خاصة مع عبدالله السعيد طالبه خلالها بقيادة الفريق نحو منصة التتويج بالبطولة، مشددا عليه أنه أحد أهم اللاعبين ويمتلك خبرات كبيرة باللعب مع النادى الأهلى ومنتخب مصر في أفريقيا، وبات عليه إبراز قدراته كقائد داخل وخارج الملعب.

موعد مباراة بيراميدز ضد زاناكو



فيما تعهد السعيد للمدير الفنى ببذل المزيد من الجهد والعرق للفوز ببطولة الكونفدرالية، وأنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه اللاعبين داخل الملعب في لقاء اليوم للوصول إلى الدور نصف النهائى حتى النهائي، والتتويج باللقب لأنه الهدف الأهم والأسمى للنادى في هذا الموسم.

كما عقد تشاتشيتش، اجتماعا آخر مع اللاعبين حذر فيه من اللعب بتهاون امام الفريق الزامبي وعدم الاعتماد علي الفوز الكبير في لقاء الذهاب، كما وضع مدرب الفريق أبرز 4 لاعبين في صفوف زاناكو وطالب بفرض رقابة لصيقة عليهم للحد من خطورتهم تماما أمام المرمي.

موعد مباراة بيراميدز ضد زاناكو



في المقابل، اعترف كريس كواندا المدير الفني لـ زاناكو الزامبي، بصعوبة المواجهة أمام بيراميدز في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية مؤكداً أن فريقه سوف يتمسك بأمال التأهل حتى اللحظات الأخيرة .