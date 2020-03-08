شكرا لقرائتكم تعرف على التونسى صادق السلمى حكم مواجهة نهضة بركان ضد المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق نهضة بركان المغربى نظيره المصرى البورسعيدى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأحد على الملعب البلدى بمدينة بركان ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت الاحد الماضى بإستاد السويس الجديد انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق .

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة الليلة لطاقم تحكيم دولي تونسي يقوده حكم الساحة صادق السلمي ، ومعه كل من خليل حساني “مساعد حكم أول” وأيمن اسماعيل”مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع هيثم قيراط.

صادق السلمي حكم دولي يبلغ حاليا من العمر 36.

Advertisements

بدا التحكيم فى كرة القدم موسم 2001 تم قيده فى قائمة الحكام الدولية للمرة الأولي موسم 2016.

تولي السلمي تحكيم نهائى كأس تونس بين الأفريقى التونسى واتحاد قردان 2016.

تولي إدارة أكثر من مباراة للفرق المصرية منها الاهلى وجيما الاثيوبى وبيراميدز والمقاولون.

تولي تحكيم مباراة الأهلى والوصل فى البطولة العربية ومصر والمغرب فى تصفيات أفريقيا للمحليين.

صادق سلمي كان قد سبق له إدارة المصرى ونهضة بركان معا بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الخامسة عشر من البطولة ذاتها والتي استضافها ستاد المصري ببورسعيد في التاسع والعشرين من يوليو عام 2018 وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري بهدف للاشئ.