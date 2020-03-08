شكرا لقرائتكم المصرى ضد نهضة بركان .. التسجيل وحده لا يكفى أبناء بورسعيد لعبور ربع النهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق المصرى البورسعيدى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأحد أهم مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على نظيره نهضة بركان المغربى على الملعب البلدى بمدينة بركان ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت الاحد الماضى بإستاد السويس الجديد انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

ويحتاج المصرى البورسعيدى للفوز بأى نتيجة أو التعادل بثلاثة أهداف أو أكثر لضمان التأهل للدور التالى للبطولة ، وتقام المباراة بدون حضور جماهيرى بعدما أصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

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وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة الليلة لطاقم تحكيم دولي تونسي يقوده حكم الساحة صادق السلمي ، ومعه كل من خليل حساني “مساعد حكم أول” وأيمن اسماعيل”مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع هيثم قيراط.

الحكم صادق السلمي كان قد سبق له إدارة مباراة الفريقين معا بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الخامسة عشر من البطولة ذاتها والتي استضافها ستاد المصري ببورسعيد في التاسع والعشرين من يوليو عام 2018 وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري بهدف للاشئ.

ومن جانبه طالب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية فى المحافل الأفريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدورى وكأس مصر ، ويعول فريق المصرى البورسعيدى على الفلسطيني محمود وادي، والذي شارك في تسعة مباريات وسجل خمسة أهداف بالبطولة الافريقية .

على الجانب الأخر ،يبحث طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربى عن بطاقة التأهل بعد النتيجة الايجايبة في لقاء الذهاب رغم غياب المساندة الجماهيرية في ظل رغبة الفريق بالتتويج بالكونفدرالية بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية بالنسخة الماضية لصالح الزمالك بركلات الترجيح، وجاء الفريق المغربي في المركز الأول بالمجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية بعدما جمع 11 نقطة، من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مباراة، فسجل 13 هدفًا ودخل مرماه أربعة أهداف ، ويعد حمدي لشعير لاعب نهضة بركان هو أهم لاعب بالفريق حيث سجل خمسة أهداف في 10 مباريات.