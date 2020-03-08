شكرا لقرائتكم نور الطيب بطلة الاسكواش تحتفل بعيد ميلادها الـ27 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحتفل اليوم الأحد، نور الطيب، لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالمياً لسيدات الاسكواش، بعيد ميلادها رقم 27، حيث ولدت الطيب في 8 مارس عام 1993 في محافظة القاهرة وبدأت مسيرتها مع الاسكواش مبكراً لتحترف اللعبة وتصل إلى التصنيف الثالث عالمياً وهو أفضل مركز وصلت إليه في عام 2018.

وعلى مدار مسيرتها الاحترافية استطاعت البطلة المصرية أن تتوج بالعديد من الألقاب كان آخرها بطولة كليفلاند كلاسيك التي أقيمت مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فبراير الماضي بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية.

وفازت الطيب فى المباراة النهائية على منافستها الإنجليزية سارة جان بيرى، بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 10-12، 14-12، 11-5، 11-4.

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وتعتبر بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، هي أحد أبرز البطولات التي حصدتها نور الطيب في مسيرتها الاحترافية خاصة وأنها توجت بها مع زوجها علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، ليكونا أول زوجين يحققان لقب البطولة معاً.

كما سبق لنور الطيب التتويج ببطولة كارول ويمولر، وبطولة الصين المفتوحة والتي توجت بها في بداية الموسم الجاري والذي انطلق في شهر سبتمبر الماضي، كما وصلت أيضاً إلى نهائي بطولة سان فرانسيسكو إلا أنها خسرت المباراة النهائية أمام رنيم الوليلي المصنفة الأولى.

نور الطيب كانت قد تراجعت فى التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش من المركز الرابع إلى المركز الخامس فى تصنيف فبراير الماضي، إلا أن البطلة المصرية ما زالت تكافح لاستعادة مكانتها من جديد في التصنيف العالمي.