قصة صور.. طارق حامد " المستفيد الأكبر " فى الزمالك بعد التأهل الأفريقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن طارق حامد دينامو خط وسط نادى الزمالك يعد المستفيد الأكبر من تأهل الفريق الأبيض إلى دور نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا في نسخته الحالية في ظل إقترابه من تحقيق اللقب .
و يسعى حامد بكل قوته في حصد اللقب الأفريقي مع القلعة البيضاء بعدما نجح في الحصول من قبل على لقب الدورى و كأس مصر و الكونفدرالية الأفريقية و السوبر الأفريقى و السوبر المحلى مع الفريق الأبيض و لن يتبقى له سوى الحصول على دورى أبطال أفريقيا ليستحوذ على جميع البطولات التي يشارك فيها الأبيض .
كما أنه لا أحد من جماهير الرياضة المصرية و الزمالك تحديدا يستطيع أن يختلف على اللاعب المقاتل داخل الساحرة المستديرة طارق حامد دينامو خط وسط فريق الزمالك و منتخب مصر.
لاسيما و أن طارق حامد أحد أبرز اللاعبين اللذين لم يتذبذبون فى الأداء مطلقا، فهو لاعب يصب كل تفكيره فى الالتزام بالتدريبات والمباريات ولم يلتفت لأى شىء آخر مثل لاعبين أخرين يصبون تركيزهم فى الإعلام أو السوشيال ميديا.
فيما كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن طارق حامد، نجم نادى الزمالك، سيكون متاحًا للمشاركة مع فريقه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من حصوله على إنذارين في مباراتى الترجي بربع نهائي المسابقة.
وقال مصدر في الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إن لائحة بطولات القارة السمراء تغيرت بالفعل وأصبح الإيقاف بعد الحصول على 3 إنذارات بدلاً من إنذارين، وترفع البطاقات بعد مرحلة المجموعات، وهو ما يعنى أن طارق حامد جاهز للمشاركة فى نصف النهائي."
و يرصد الخليج 365 لقطات لنجم خط وسط الزمالك في الصور التالية :
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