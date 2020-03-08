كل ما تريد معرفته عن التونسى صادق السلمى حكم موقعة المصرى ونهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نهضة بركان المغربى فريق المصرى البورسعيدى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، على الملعب البلدى بمدينة بركان، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الأحد الماضى باستاد السويس الجديد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق .

واحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة الليلة لطاقم تحكيم دولى تونسى يقوده حكم الساحة صادق السلمى، ومعه كل من خليل حسانى “مساعد حكم أول” وأيمن اسماعيل”مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع هيثم قيراط.

صادق السلمى حكم دولى يبلغ حاليا من العمر 36 عاما.

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بدا التحكيم فى كرة القدم موسم 2001 تم قيده فى قائمة الحكام الدولية للمرة الأولى موسم 2016.

تولى السلمى تحكيم نهائى كأس تونس بين الأفريقى التونسى واتحاد قردان 2016.

تولى إدارة أكثر من مباراة للفرق المصرية منها الاهلى وجيما الإثيوبى وبيراميدز والمقاولون.

تولى تحكيم مباراة الأهلى والوصل فى البطولة العربية ومصر والمغرب فى تصفيات أفريقيا للمحليين.

صادق سلمى سبق له إدارة مباراة المصرى ونهضة بركان بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الخامسة عشر من البطولة ذاتها، والتى استضافها استاد المصرى ببورسعيد فى التاسع والعشرين من يوليو عام 2018 وهى المباراة التى انتهت بفوز المصرى بهدف نظيف.