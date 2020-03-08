شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بيراميدز في نزهة كروية أمام زاناكو الزامبى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق بيراميدز نظيره زاناكو الزامبى في الثالثة عصر اليوم الاحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت في زامبيا بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف دون رد سجلها على جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد ، ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى في تارخيه حيث قدم في مستوى أكثر من رائع له في أول مشاركة أفريقية له.

وتعد مباراة اليوم بمثابة النزهة الكروية لبيراميدز حيث يحتاج زاناكو الزامبى للفوز بأربعة أهداف للتأهل للدور التالى للبطولة.

جاء فريق بيراميدز في المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا ، ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

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وحقق فريق بيراميدز 11 انتصارا في البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربي، الذي حقق 11 انتصارا في 2018 من 16 مباراة، بينما حقق الفريق السماوي الإنجاز من 13 مباراة ، بيراميدز أيضًا عادل رقم الإسماعيلي التهديفي في 2002، بتسجيله 29 هدفا في المسابقة حتى الآن، وهو نفس رقم الدراويش ، كما أصبح بيراميدز الفريق المصري الأول، الذي يسجل سبع انتصارات متتالية خارج الأرض في المسابقات الإفريقية.

كما حطم رقم إنبي في نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولي في 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائري.

ومن جانبه ، طالب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لحصد تذكرة التأهل بشكل رسمي ومواصلة الأرقام القياسية للفريق السماوى ، لاسيما أن الفريق اعتاد تحقيق الفوز خارج أرضه وداخلها منذ بداية مشواره بالكونفدرالية وأطاح بفرق كبيرة مثل النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى ، ويعول فريق بيراميدز على نجمه عبد الله السعيد، والذي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا في 9 مشاركات في الكونفدرالية.

على الجانب الأخر ، اعترف كريس كواندا المدير الفني لـ زاناكو الزامبي، بصعوبة المواجهة أمام بيراميدز في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية مؤكداً أن فريقه سوف يتمسك بأمال التأهل حتى اللحظات الأخيرة .