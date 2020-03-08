شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يشترط 3 مقاعد نسائية في مجلس الـ11 لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت سارة سالمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- خلال اجتماعها باللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لوضع لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة و انتخابات الجبلاية المقبلة ، حيث تمسكت سالمون بالإهتمام بالعنصر النسائي و أكدت لهم أنه في حالة إختيار مجلس إدارة يضم 7 أعضاء يكون من بينهم مقعد للمرأة ، و في حالة أن يكون المجلس 9 أعضاء يتم إختيار مقعدين للمرأة ، اما في حالة أن يكون المجلس 11 عضو فسيكون من بينهم 3 مقاعد للمرأة.

من المقرر أن يرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم لائحة اتحاد الكرة الجديدة ، إلى الجبلاية خلال الأسبوع المقبل من أجل عرضها على الجمعية العمومية في شهر أبريل أو مايو المقبل لاعتماد اللائحة النهائية والتي تحدد شروط المرشحين لانتخابات الجبلاية المقبلة.

تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا غدا الاثنين لمناقشة العديد من الملفات المهمة والمطروحة على الساحة، وأبرزها توابع مباراتى السوبر المصرى بالإمارات ومباراة القمة الأخيرة والتى تم إلغاؤها بين الأهلى والزمالك.

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وتستعرض اللجنة فى الاجتماع الرد على الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فيما يتعلق بأسباب الغاء مباراة القمة التى جمعت الأهلى و الزمالك، حيث طلب الاتحاد المصرى لكرة القدم من الجهات الأمنية خطاباً رسمياً بالحالة المرورية والأمنية فى القاهرة يوم 24 فبراير التى اطلع عليها الرأى العام من خلال ما أوردته وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من مواد فيلمية وصوتية، لتحديد المتسبب فى تخلف فريق نادى الزمالك عن مباراته أمام الأهلى ضمن مسابقة الدورى الممتاز والتى كان محددا لإقامتها فى ذلك اليوم إعمالا بنص اللوائح المنظمة للمسابقة، ومن المقرر أن يرفع الاتحاد المصرى هذا الخطاب إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم ردا على استفسار مندوبيه عما إذا كان عدم حضور فريق الزمالك لملعب المباراة له علاقة بالحالة الأمنية والمرورية فى ذلك اليوم، كما سيرفع الاتحاد المصرى معه تقريره الذى يؤكد خلاله على ثقته فى الحالة الأمنية المستقرة التى تشهدها البلاد وهو ما مكنها من تنظيم بطولتين كرويتين كبيرتين بمعايير عالمية خلال العام المنصرم.

كما تناقش اللجنة الخماسية آخر ما تم التوصل اليه بشأن اللائحة الجديدة عقب الاجتماعات الاخيرة مع سارة ساليمون مندوبة الفيفا، وشهدت الاجتماعات التى عقدها مسئولو اللجنة مع مندوبة الفيفا، الاتفاق على وضع بند يتيح لأى شخص الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمرجح إقامتها فى نهاية العام الجارى، حتى سن الـ70، خاصة أنه كان هناك مقترح بوضع سن محدد للترشح وهو 65 عاماً قبل أن يتم الاستقرار فى نهاية الأمر على سن الـ70.. وتم الاتفاق على ان يكون مجلس إدارة اتحاد الكرة مكون من 9 مقاعد من بينها مقعد للمرأة فقط، بعد أن طلبت مندوبة الفيفا وضع مقعدين للمرأة قبل أن يتم الاستقرار على مقعد واحد للمرأة، وسيتم اعتماد جميع البنود من قبل الفيفا بعد عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية.