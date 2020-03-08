شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أرقام معلول نسر الأهلى بدورى أبطال أفريقيا الموسم الحالى.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مشوار أكثر من مميز يقدمه نجم الأهلى، التونسى على معلول، مع الفريق الأحمر، سواء محليا أو قاريا، جعله يستحق على المستوى الإفريقى لقب االمدافع الأكثر تسجيلا فى تاريخ مشاركات الأهلى بالبطولات الإفريقية، برصيد 8 أهداف.

وشارك الظهير الأيسر التونسى مع المارد الأحمر فى 38 مباراة إفريقية، سجل خلالها 8 أهداف، متفوقا على مهاجمين كثر بحجم وأسماء "مؤمن زكريا"، صاحب الأهداف الستة، وليد صلاح الدين "صاحب الأهداف الثلاثة"، وأجايى صاحب الأهداف الستة. Advertisements

ونجح النادي الأهلي في الفوز اليوم ضد فريق صن داونز بمجموع المباراتين بنتيجة 3/2 أثر تعادله الإيجابي في مباراة العودة بجنوب افريقيا بهدف لكل منهما بعدما سجل انتصاراً بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بملعب استاد القاهرة الدولي.

ويخوض فريق الأهلى مباراة الذهاب في دور نصف النهائي خارج أرضه أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب فى القاهرة أحد أيام 8 أو 9 مايو من نفس الشهر، وينتظر المارد الاحمر المتأهل من لقاء النجم الساحلى التونسى والوداد البيضاوى المغربى المقرر أن يقام في التاسعة من مساء اليوم بإستاد رادس علما بأن لقاء الذهاب انتهى لصالح بطل المغربى بثنائية نظيفة.