شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يطمئن الجماهير بعد تعرضه لوعكة صحية : أنا بخير الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن عماد متعب نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق جماهير الكرة المصرية على حالته الصحية عقب الأزمة التى داهمته ليلة أمس، وغرد متعب عبر حسابه الرسمى على تويتر قائلا : " أنا بخير الحمد لله"، وتعرض قناص الأهلى لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة.

متعب يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.