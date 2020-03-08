شكرا لقرائتكم خبر عن "جنش" يقترب من العودة لحراسة مرمى الزمالك برؤية "كارتيرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عودة محمود جنش لحراسة مرمى الفريق الأبيض في بطولة الدورى الممتاز عقب تواجده على مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة للفريق.

ويعتمد كارتيرون على الحارس محمد أبو جبل بصورة أساسيًا وتألق أبو جبل مع الفريق ليقوده إلى نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا ولكن سيبدأ المدرب الفرنسي في منح فرص لعدد من البدلاء في المباريات المقبلة بالدورى ومنهم جنش الذى قد يظهر أساسيًا في اللقاء القادم أمام الاتحاد السكندرى، المقرر له يوم الخميس المقبل في الدوري، إلا إن تلك المسألة ستتوقف على رؤية كارتيرون وفقا لمستوى جنش الفني والبدني في التدريبات السابقة لتلك المباراة.

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وتخطى الزمالك عقبة الترجى التونسى، بالفوز فى مجموع مباراتى دور الثمانية بنتيجة 3 / 2، وعادت بعثة الزمالك إلى القاهرة، أمس، السبت، قادمة عقب تحقيق التأهل فى ملعب رادس، حيث نجح الفريق الأبيض فى إقصاء الترجى التونسى حامل اللقب والتأهل إلى الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما باستاد رادس، أمس الجمعة، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الأفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وبهذا يكون الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائى للمرة العاشرة فى تاريخه وحصل الزمالك على راحة من التدريبات اليوم على أن يعود لتدريباته غدا استعدادا لمواجهة الاتحاد.

وتقرر مواجهة الزمالك مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء الذهاب أحد يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، على أن يقام العودة فى مصر أحد يومي 8 و9 من الشهر ذاته، وستقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية في أحد دول الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.