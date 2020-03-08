ماذا قالت صحف إنجلترا عن صلاح بعد هدفه التاريخي في بورنموث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

سلطت الصحف البريطانية الضوء على محمد صلاح نجم ليفربول بعد وصوله إلى هدفه الـ70 مع فريقه عندما سجل هدفًا في فوز "الريدز" على بورنموث بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ29 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

صلاح أصبح قريبًا من الوصول إلى صدارة هدافي الدوري الإنجليزي حيث وصول هداف بريميرليج في آخر موسمين من تسجيل 16 حتى الآن ليصبح على بعد هدف من الثنائي جيمي فاردي وبير إيمريك أوباميانج صاحبي الصدارة.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف البريطانية بعد مشاركة محمد صلاح في مباراته الـ100 وهدفه التاريخي في شباك بورنموث:

"أفضل مهاجم في العصر الحديث"

أشادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بالمستوى الذي قدمه محمد صلاح مع ليفربول منذ انتقاله إلى صفوف "الريدز" قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017.

وأضافت الصحيفة أن عندما تقارن صلاح مع الثنائي فرناندو توريس ولويس سواريز سنجد أن "مو" حظى بإشادة كبيرة خلال مسيرته مع ليفربول حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح تفوق على العديد من النجوم التاريخيين في النادي أمثال الأسطورة كيني داجليش والنجم الويلزي أيان راش.

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"صلاح يحطم عظماء ليفربول"

تلقى محمد صلاح إشادة كبيرة من جانب صحيفة "ميرور" البريطانية بعد وصوله للهدف رقم 70 في مباراته الـ100 بقميص ليفربول.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن صلاح تفوق على العديد من أساطير النادي أمثال كيني داجليش وأيان راش ولويس سواريز وفرناندو توريس.

وأكملت الصحيفة إشادتها بصلاح قائلة إنه وصل إلى 20 هدفًا في موسمه الثالث مع ليفربول ليعادل رقم مايكل أوين والذي حققه في بداية الألفية الثالثة.

"صلاح يسجل في فريقه المفضل"

وصفت صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من ليفربول فريق بورنموث بالمفضل عند محمد صلاح والذي سجل في شباكه 8 أهداف في ست مباريات بالدوري.

وأضافت الصحيفة أن صلاح حقق إنجازًا غائبًا منذ مايكل أوين عندما سجل 20 هدفًا لمدة ثلاثة مواسم متتالية في جميع المسابقات.

"صلاح يهزم سواريز وتوريس"

قالت صحيفة "ميترو" الإنجليزية، إن محمد صلاح واصل مستواه الرائع مع ليفربول بوصوله إلى 20 هدف مع فريقه للموسم الثالث على التوالي.

وأشارت الصحيفة إلى أرقام صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول واصفة موسمه الأول بـ"المدهش" بعدما سجل 44 هدفًا في 52 مباراة قبل أن يساهم بـ27 هدفًا في موسم الثاني والذي شهد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.