بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في أهم مباريات اليوم الأحد 8-3-2020 في إطار منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإسباني.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على “ملعب بينتو فيامارين”، ، بإدارة من الحكم الإسباني “خوسي لويس غونزاليس”.

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على نظيره ريال بيتيس على “ملعب بينتو فيامارين”، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وسيدخل ريال مدريد الفريق الضيف، المباراة للدفاع عن صدارته التي انتزعها الجولة الماضية بعدما تغلب على “برشلونة” بهدفين نظيفين في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت على “ملعب سانتياجو برنابيو“، ويأمل “زيدان” المدير الفني للفريق في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل الوصول إلى النقطة الـ59 نقطة.

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وخاض “اللوس بلانكوس” 26 مباراة قبل لقاء اليوم، وحقق الفوز في 16 مناسبة، وتعادل في 8 وخسر مبارتين فقط كأقل الفرق هزيمة في الليجا، وسجل 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 17 هدف كأقوي خط دفاع.

في المقابل يدخل ريال بيتيس الفريق المضيف، المباراة كحال اي فريق يلعب على أرضه، سيتسلح بجماهيره من أجل تحقيق الفوز لإنهاء سلسلة النتائج السلبية التي يمر بها الفريق، حيث لم يتذوق طعم الإنتصار في اخر 6 مباريات في اللاليجا.

ويقبع فريق “اللوس فيرديبلانكوس“، في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة من 26 مباراة، فقد حقق الفوز في 7 مباريات فقط، وتعادل في 9 وخسر في 10 مناسبات.

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