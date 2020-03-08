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رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 8 - 3 - 2020 أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في ، ومباراة ريال بيتيس ضد في ، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية الإفريقية "إياب دور الـ8"

بيراميدز ضد زاناكو، تقام المباراة في تمام الساعة 3:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و4:00 بتوقيت المملكة العربية ، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

نهضة بركان ضد المصري، تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 7.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ29"

ضد إيفرتون، تقام المباراة في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

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مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ27"

ريال بيتيس ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

مواعيد مباريات اليوم في "الجولة الـ26"

ميلان ضد جنوى، تقام المباراة في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و6:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4.

يوفنتوس ضد إنتر ميلان، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ25"

بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و6:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 5.

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