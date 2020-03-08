رياضة | الإسماعيلي يعاقب عبدالرحمن مجدي بعد تمرده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يعاقب عبدالرحمن مجدي بعد تمرده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلي استبعاد عبد الرحمن مجدي، جناح الإسماعيلي، من قائمة الفريق لمواجهة الجونة، بعد غدٍ الإثنين، بالجولة الـ18 من الدوري المصري.

وقال صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، في تصريحات صحفية "استبعاد عبد الرحمن مجدي من قائمة لقاء الجونة، يأتي لعدم جاهزيته البدنية".

كانت تقارير، ترددت عن رغبة اللاعب، في مغادرة الإسماعيلي بالموسم الجديد، وضغطه على الإدارة للرحيل. وأوضح "اللاعب تخلص من إصابته، لكنه لم يخض المران الجماعي مع الفريق". وأكد "اللاعب لم يتمرد وسيتم منحه المزيد من الوقت لخوض لقاء الرجاء يوم 15 مارس/أذار الجاري في إياب نصف نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية". كان الفرنسي ديديه جوميز، مدرب الفريق أعلن القائمة اليوم السبت، والتي خلت من أسماء عماد حمدي، ومحمد حمدي زكي؛ لعدم الجاهزية، وأحمد أيمن للإصابة، بالإضافة إلى عبد الرحمن. وضمت القائمة 20 لاعبًا، هم: حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي الدفاع: باهر المحمدي، إبراهيم أبو اليزيد، محمد هاشم، أسامة إبراهيم، محمود البدري الوسط: محمود عبد العاطي دونجا، محمد مخلوف، محمد بيومي، محمد صادق، بيكيتي سيلفا، أحمد مدبولي، مدحت فقوسة، همام طارق، وجيه عبد الحكيم. الهجوم: فخر الدين بن يوسف، بينسون شيلونجو، محمد الشامي، باتريك كادو.