رياضة | حصاد ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.. تفوق مصري مغربي والأهلي يرفع شعار "لا للهزيمة"

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.. تفوق مصري مغربي والأهلي يرفع شعار "لا للهزيمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأحد 08/مارس/2020 - 07:37 ص
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أحمد عصام
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انتهى دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا منذ قليل، وذلك بتأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي على حساب فريق النجم الساحلي التونسي في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس الأولمبي.
وشهد هذا الدور في البطولة الأفريقية تنافسية كبيرة بين جميع الأندية، حيث خسرت جميع الأندية عادا النادي الأهلي الذي فاز على فريق صن داونز الجنوب افريقي في القاهرة، وتعادل في الإياب بنتيجة هدف لكل فريق.
وتأهل نادي الزمالك على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب في النسختين الماضيتين بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وأيضا صعد فريق الرجاء البيضاوي على حساب مازيمبي الكونغولي بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وهى نفس النتيجة التي حققها الوداد ذهابا وإيابا مع فريق النجم الساحلي التونسي.
ويعد الثنائي المصري الأهلي والزمالك أكثر الأندية احرازا للأهداف برصيد 3 خلال دور الربع نهائي، بينما يملك الثلاثي أندية (الأهلي - الرجاء - الوداد) أفضل الأندية على المستوى الدفاعي بعد استقبال هدف وحيد فقط خلال المباراتين.
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