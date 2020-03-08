رياضة | مورينيو يتحدث عن مستقبل توتنهام بعد التعادل مع بيرنلي في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يتحدث عن مستقبل توتنهام بعد التعادل مع بيرنلي في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن مستقبل الفريق هذا الموسم خاصة بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وتعادل فريق توتنهام هوتسبير مع فريق بيرنلي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية عقب المباراة : "‏كـانت الخطة هي إبقـاء اللاعبين في الملعب لِمُـدة 90 دقيقه، ولكن كـان عليّ تغيير ذلك في الشـوط الأول، وكـان على ستيفين لعب الـ 90 دقيقه كاملةً لكنهُ شعـر ببعض الآلام كان مُصابـًاء ودعنـا نرى ما إذا كـان الأمر بسيط". Advertisements

وواصل : "‏في الشـوط الأول يُمكنك القول أننـا كُنـا نلعب بـدون خط وسـط، وبالبطـع أنا لا أتحـدث عن سكيـب لأنه يَبلُغ من العُمـر 19 عـامـًا فقط، وأنا لا أنتقـد سكيب على الأطلاق".

وأضاف : "‏أنا مسـرور من ردة فعـل اللاعبين في الشوط الثانـي، وأعتقـد أنه توفـرت لنا كُل الظـروف لتقديم أداء جيّـد في الشوط الأول ولكن لم نستطع لأسبـاب، ولقـد كـان الأداء جيـّد ولكن لم تكُـن النتيجة التي نُريـدها".