رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد

وتُقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، اليوم الأحد 8 مارس الجاري، على ملعب بينتو فيامارين ضمن منافسات الجولة الساب

عة والعشرين من الليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بشكل مؤقت خلف غريمه برشلونة الإسباني والذي حقق فوزًا على ريال سوسيداد، بهدف دون رد، بينما يدخل فريق ريال بيتيس المباراة برصيد 30 فى المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري.

موعد مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد بالدوري وتقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد بالدوري ومن المنتظر أن تذاع مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.