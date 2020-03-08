رياضة | زيدان يتحدث عن مواجهة ريال بيتيس ضد ريال مدريد ومستقبله مع النادي الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن مواجهة ريال بيتيس ضد ريال مدريد ومستقبله مع النادي الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن مباراة فريقه المقبلة بين نادي ريال بيتيس ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وقال زيدان:" ريال بيتيس منافس صعب للغاية، كما أن ملعبه معقد صحيح أنهم يواجهون بعض الصعوبات هذا الموسم، لكنهم فريق رائع ودائمًا يقدمون نتائج جيدة على ملعبهم، شغفي هو كرة القدم، وأن تكون قادرًا على العيش في هذا النادي، فهو أمر يدعو للفخر".

وأضاف مدرب ريال مدريد:" التعامل مع فيروس كورونا الكثيرون يبلغونا بما يتعين علينا القيام به، ونحن نثق في الأشخاص الذين لديهم معرفة بهذا الأمر الناس خائفون من المرض، وهناك البعض يلعب خلف أبواب مغلقة، وهناك من أوقف المباريات، وهذا ليس بالأمر الجيد لكننا نحترم جميع القرارات التي ستأتي من المختصين لحمايتنا".