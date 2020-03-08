رياضة | هالاند يكشف عن مثله الأعلي في كرة القدم



كشف المهاجم النرويجي الشاب هالاند لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني عن مثله الأعلي في كرة القدم حلال مقابلة صحفية لقناة سبورت إنتراتيفو البرازيلية.

حيث قال اللاعب:"كان لدي أكثر من نموذج أحتذي به، وميتشو أحدهم ايضا انا أحد المعجبين أيضًا بكريستيانو رونالدو، الذي يلعب في أعلى مستوى منذ 10 سنوات أو أكثر، ومن الرائع التطلع لما حققه بالإضافة إلي المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالي أحب مشاهدة المهاجمين، لأنني أتعلم منهم، لهذا أكون حريصًا على متابعتهم دائما"