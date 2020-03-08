رياضة | مانشستر سيتي يستعد لتجديد عقد الثنائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يستعد لتجديد عقد الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر سيتي يسير في طريقه لتجديد تعاقده مع إثنين من أهم نجومه في الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه بالرغم من الحديث عن إمكانية رحيل اللاعبين بعد العقوبة التي تم توقيعها على النادي فإن بطل الدوري الإنجليزي قريب من تجديد تعاقده مع كلا من كيفين دي بروين ورحيم سترلينج.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي سيقوم بتجديد عقود النجمين التي تنتهي في صيف 2023 وذلك عقب مواجهة ريال مدريد في مباراة العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رحيم سترلينج بالتحديد كان قد ارتبط بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني الذي أشيع أنه جدد الإهتمام به عقب العقوبة المان سيتي.

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وكانت وسائل إعلام بريطانية قد كشفت في نوفمبر الماضي أن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط من أجل تجديد عقد نجمه الإنجليزي رحيم سترلينج وذلك بسبب رغبة ريال مدريد في التعاقد مع النجم الإنجليزي.



وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن مسئولي مانشستر سيتي سيبدأون المفاوضات مع سترلينج لتجديد العقد على الرغم من أن النادي جدد عقد اللاعب في نوفمبر 2018.



وأكدت الهيئة البريطانية أنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد الحالي الذي ينتهي في عام 2023، حيث قد يتم تمديد عقد اللاعب حتى 2025.



وذكرت الهيئة البريطانية أن سترلينج الذي يبلغ من العمر 24 عاماً يلعب في مانشستر سيتي منذ 2015 قادماً من ليفربول وأنه خاض مع مانشستر سيتي 210 مباراة وسجل 83 هدفاً وصنع 70 هدف حتى الآن.