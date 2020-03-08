رياضة | ريال مدريد يرصد مبلغ ضخم من أجل ضم رويز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد مبلغ ضخم من أجل ضم رويز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يرغب فريق ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع الدولي الإسباني فابيان رويز، لاعب فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن ريال مدريد يستعد لتجهيز مبلغ ضخم من أجل التعاقد مع رويز خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض يتراوح قيمتة من 70 إلى 80 مليون يورو، من أجل ضم رويز. Advertisements

ويرغب الفريق الملكي، في ضم اللاعب قبل إنطلاق بطولة يورو 2020، خوفاً من تألق اللاعب وإرتفاع قيمتة التسويقية.

وكان نابولي قد عرض على رويز تجديد عقدة الذي ينتهي في صيف 2023، من أجل وضع شرط جزائي بقيمة 180 مليون يورو.

إلا أن اللاعب رفض عرض نابولي، خاصة في ظل رغبته في الإنتقال إلى أحد كبيري إسبانيا.