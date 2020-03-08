رياضة | 11 مباراة متبقية لبرشلونة في الليجا .. فهل يستطيع حسم اللقب ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 مباراة متبقية لبرشلونة في الليجا .. فهل يستطيع حسم اللقب ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز على فريق ريال سوسيداد بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز. وأقيمت مباراة برشلونة وري

ال سوسيداد على أرضية ملعب كامب نو معقل العملاق الكتالوني. سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف البرسا الوحيد بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى الڤار، في الدقيقة 82.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 58، يحتل بها صدارة الليجا مؤقتاً، بينما يبقى ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 43 نقطة. ويستعرض الخليج 365 الرياضي مباريات برشلونة المتبقية في الليجا ..



- 14 مارس 2020 : ريال مايوركا وبرشلونة الساعة السابعة والنصف مساءً

- 22 مارس 2020: برشلونة وليجانيس الساعة 10 مساءً

- 5 أبريل 2020 : أشبيلية وبرشلونة

- 14 أبريل 2020: برشلونة وأتلتيك بلباو

- 22 أبريل 2020 : سيلتا فيجو وبرشلونة

- 26 أبريل 2020 : برشلونة وأتلتيكو مدريد

- 3 مايو 2020: فياريال وبرشلونة

- 10 مايو 2020 : برشلونة وإسبانيول

- 13 مايو 2020 : بلد الوليد وبرشلونة

- 17 مايو 2020 : برشلونة وأوساسونا

- 24 مايو 2020 : ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة