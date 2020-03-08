اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 8-3-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الأحد 8/3/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل فريق مانشستر سيتي في مواصلة عروضه القوية مؤخراً من خلال استضافة جاره فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في مساء يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 في ديربي مدينة مانشستر على أرضية ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر.

ويسعى الطرفان لحصد النقاط الكاملة من مباراة الديربي هذه المرة، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة التاسعة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد بث مباشر رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة: السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. السادسة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد:

، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.