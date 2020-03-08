اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم الأحد 8-3-2020 في الدوري الإسباني

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مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس الأحد 8/3/2020 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يسعى فريق ريال مدريد إلى استغلال صحوته الأخيرة بعد فوزه في مباراة الكلاسيكو على برشلونة الأسبوع الماضي، وهذه المرة من خلال حلوله ضيفاً من العيار الثقيل في مساء يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 على أرضية ملعب فيامارين بإقليم الأندلس من أجل مواجهة فريق ريال بيتيس صاحب الأرض.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة السابعة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني، ويطمح الفريق الملكي في تعزيز موقعه في صدارة ترتيب الليغا الإسبانية

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم: والقنوات الناقلة لمُباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة:

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

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الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم الأحد عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث تُذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORTS الثالثة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.