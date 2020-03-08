خطة " جوزيه " تقود فايلر للثأر من صن داونز 

السبت 7 مارس 2020

لجأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي إلى إستراتيجية البرتغالي مانويل جوزيه من أجل عبور عقبة فريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي والوصول إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا .



وقدم المارد الأحمر مباراة كبيرة للغاية خرج من خلالها بالنتيجة التي يتمناها بالتعادل ليصل إلى الدور قبل النهائي مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفين مقابل لا شيء . وتخلى السويسري عن خطته التي يلعب بها في المسابقة المحلية ومنع منافسه الصعب على ملعبه ووسط جمهوره من إستغلال الإستراتيجيات التي يرتكز عليها وقلل من خطوره مفاتيح لعب موسيماني مدرب أصحاب الأرض .

وكان السيناريو التي سارت عليه المباراة أقرب للمباريات التي لعبها الاهلي تحت قيادة أسطورته التدريبية البرتغالي مانويل جوزيه الذي حصد العديد من البطولات على المستوى المحلي والقاري .

طريقة لعب فايلر ضد صن داونز

دخل الأهلي المباراة بطريقة 4-3-2-1 بوجود محمود متولي في مركز قلب الوسط بجانب الثنائي أليو ديانج وعمرو السولية مع وجود اجاي وجيرالدو وديانج كثلاثي مهاجم خلف الرباعي فتحي ومعلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة أمام الشناوي .

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وتخلى فايلر عن الضغط المتقدم الذي دائماً ما كان يمارسه في المباريات التي خاضها في بطولة الدوري المصري وكان يخشى أن يستغل لاعبوا صن داونز المساحات التي سيتركها لاعبوه في منطقة الدفاع .

وتنوع أسلوب لعب المارد الأحمر في أطوار المباراة بين المتوسط والمتأخر من أجل علاج المشاكل التي يعاني منها قلبي الدفاع في الكرات العالية . في المقابل بنى موسيماني طريقة لعبه على الكرات التي يتم لعبها خلف ظهيري الأهلي أحمد فتحي وعلي معلول والكرات الأمامية في عمق الملعب مستغلاً في ذلك سرعات نجم الفريق سيرينو .

لكن فايلر قلل من الخطورة التي كان يرغب موسيماني في إحداثها بوجود متولي والسولية وديانج وأحكم القدرة على منطقة العمق بطريقة رائعة للغاية . في الوقت الذي كان يتراجع فيه محمود متولي وبادجي لتقديم المساندة الدفاعية في الكرات الثابتة وساندهم فيها أيضاً الثنائي الأنجولي جيرالدو والنيجيري أجاي .

وتسببت الطريقة في عجز لاعبوا صن داونز عن تطبيق أفكار مدربهم بعد أن تصدى ياسر إبراهيم لأغلب الهجمات الخطيرة فيما أبطل محمد الشناوي مفعول التصويبات التي كانت تأتي له من خارج منطقة الجزاء .

وفي الشوط الثاني واصل فايلر طريقة لعبه وأدار المباراة بصورة يحسد عليها وكان واضحاً عليه الرغبة الكبيرة في الخروج ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي . وظهر ذلك جلياً من خلال التغييرات التي جاءت في أوقات مثالية حيث أقحم الشحات على حساب جيرالدو المصاب قبل أن يخرج محمود متولي ويدفع بمحمد هاني وتحول أحمد فتحي للعب في منطقة وسط الملعب .

ولعب أيمن أشرف في المركز الأيسر على حساب المهاجم أليو بادجي وتحول التونسي على معلول للعب في مركز الجناح الأيسر ودخل أجايي كمهاجم وهمي . وراهن فايلر على تقسيم المباراة لفترات وإستغل إنقضاء الوقت دون تسجيل لاعبوا صن دوانز سوى لهدف واحد ما جعل معنوياتهم تتراجع .

وتعتبر تلك الطريقة مماثلة تماماً للتي كان يلعب بها جوزيه خارج أرضه في المحافل التي قاد فيها المارد الأحمر للحصول على أكثر من بطولة أفريقية .