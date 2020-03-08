رد فعل مفاجئ للخطيب بعد الفوز على صن داونز 

السبت 7 مارس 2020

تمكن النادي الاهلي المصري من الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع اللقاءين بعد أن فاز ذهاباً 2-0 وتعادل اليوم إياباً 1-1.



وأكد شريف عيسى السفير المصري لدى جنوب أفريقيا عن رد فعل مفاجئ من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء بمجرد إطلاق الحكم لصافرة النهاية حيث قام بالسجود شكراً لله رغم الآم العمود الفقري التي تمنعه من السجود.

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وأثنى السفير على أن المارد الأحمر ضرب مثال رائع في الرحلة التي قام بها لجنوب أفريقيا قبل أن يتمكن من العودة إلى القاهرة ببطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي .

وفي نفس السياق أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء في تصريحات صحفية إلى أنه فخور بناديه بما قدمه اللاعبين ما جعله يقطعون تذكرة العبور للدور المقبل .

وأنهى أن رئاسة الخطيب للبعثة لعبت دور رائع في تأهل الفريق حيث شد على أزر اللاعبين وطالبهم بمصالحة الجماهير والثأر من الخسارة المذلة التي مُني بها الفريق الموسم الماضي أمام صن داونز 5-0.