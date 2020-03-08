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شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يثأر من صن داونز ويصل لنصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل
السبت 7 مارس 2020
تمكن المارد الأحمر من العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد العودة من بريتوريا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع مضيفه فريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من التشامبيونزليج.
وتمكن الاهلي من العبور بفضل فوزه في المباراة الأولى الأسبوع الماضي بهدفين مقابل لا شيء لينتظر في قبل النهائي الفائز من مواجهة الوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي والتي تقام اليوم السبت .
وثأر الاهلي بهذا الفوز من الخسارة المذلة التي مُني بها الموسم الماضي على يد نفس الفريق بخمسة أهداف مقابل لا شبء في نفس الملعب ولحساب مباريات نفس الدور .
وجاءت أهداف المباراة عن طريق ليوهانج مابوي للأهلي بالخطأ في مرمى العملاق الجنوب أفريقي عند حلول الدقيقة الحادية والعشرين قبل أن يدرك الأوروجوياني جاستون سيرينو التعادل في الدقيقة السادسة والعشرين.
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