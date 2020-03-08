- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول المقبلة والان مع التفاصيل
السبت 7 مارس 2020
تمكن محمد صلاح وساديو ماني من قيادة ليفربول لتحقيق فوز مهم على فريق نادي بورنموث بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج والتي إحتضنها ملعب إستاد أنفيلد .
وسجل الفرعون المصري والأسد السنغالي هدفي أصحاب الأرض في الدقائق الخامسة والعشرين والثالثة والثلاثين بعد أن تخلف أبناء الألماني يورجن كلوب بهدف أول عن طريق كاليوم ويلسون لاعب بورنموث في الدقيقة التاسعة من المباراة .
وبدأت الجماهير العاشقة للفريق السؤال عن موعد مباراة ليفربول المقبلة والتي سيلاقي فيها فريق نادي أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء القادم على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا .
وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .
فيما ستكون المباراة متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا .
وكان ليفربول قد خسر المباراة الأولى في ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدف مقابل لا شيء ويسعى إلى تعويض تلك النتيجة للتأهل والحفاظ على لقبه .
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.