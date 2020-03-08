السبت 7 مارس 2020

تمكن محمد صلاح وساديو ماني من قيادة ليفربول لتحقيق فوز مهم على فريق نادي بورنموث بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج والتي إحتضنها ملعب إستاد أنفيلد .



وسجل الفرعون المصري والأسد السنغالي هدفي أصحاب الأرض في الدقائق الخامسة والعشرين والثالثة والثلاثين بعد أن تخلف أبناء الألماني يورجن كلوب بهدف أول عن طريق كاليوم ويلسون لاعب بورنموث في الدقيقة التاسعة من المباراة .

Advertisements

وبدأت الجماهير العاشقة للفريق السؤال عن موعد مباراة ليفربول المقبلة والتي سيلاقي فيها فريق نادي أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء القادم على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا .

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

فيما ستكون المباراة متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا .

وكان ليفربول قد خسر المباراة الأولى في ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدف مقابل لا شيء ويسعى إلى تعويض تلك النتيجة للتأهل والحفاظ على لقبه .