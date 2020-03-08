رقم قياسي تاريخي يزين فوز ليفربول على بورنموث 

السبت 7 مارس 2020

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من تحقيق فوز هام على نظيره فريق نادي بورنموث بهدفين مقابل هدف اليوم السبت على ملعب أنفيلد في الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج .

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وكان الريدز قد تأخروا في النتيجة منذ الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب كاليوم ويلسون نجم بورنموث قبل أن يدرك صلاح التعادل في الدقيقة 27 فيما سجل الدولي السنغالي ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة 34 .

بهذا الفوز تمكن ليفربول من العودة إلى سكة الإنتصارات مجدداً بعد ثلاثة خسائر متتالية رافعين رصيدهم إلى النقطة 82 بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي يلعب غداً مع اليونايتد وتتبقى له مباراة مؤجلة أيضاً.

وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات بعد المباراة أن الفوز يعتبر رقم 22 لليفربول على التوالي في ملعبه فيما لم يتعادل الفريق أو يخسر في أي من اللقاءات الثانية والعشرين على أرضية ملعب أنفيلد وهو رقم قياسي تاريخي في المسابقة .