السبت 7 مارس 2020

تمكن الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل هدف لفريقه ليفربول في شباك بورنموث في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.



وتمكن الريدز من تحقيق الفوز بتلك المباراة بهدفين مقابل هدف ليصل الفرعون المصري إلى الهدف رقم 16 له في البريميرليج بفارق هدف واحد عن الثنائي بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال وجيمي فاردي هداف ليستر سيتي .

في الوقت الذي سجل فيه الدولي السنغالي ساديو ماني هدف الفوز الثمين لأبناء الألماني يورجن كلوب ليواصل ملاحقته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن زاد غلته التهديفية إلى الرقم 14 .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 " الضوء على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وبورنموث

1- بيير إيميريك أوباميانج 17 هدف .

2- جيمي فاردي 17 هدف .

3- سيرجيو أجويرو 16 هدف .

Advertisements

4- محمد صلاح 16 هدف .

5- داني إنجز 15 هدف .

6- ساديو ماني 14 هدف .

7- راؤول خيمينيز 13 هدف .

8- دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدف .

9- تامي إبراهام 13 هدف .

10- هاري كين 11 هدف .