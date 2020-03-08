- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وبورنموث والان مع التفاصيل
السبت 7 مارس 2020
تمكن الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل هدف لفريقه ليفربول في شباك بورنموث في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.
وتمكن الريدز من تحقيق الفوز بتلك المباراة بهدفين مقابل هدف ليصل الفرعون المصري إلى الهدف رقم 16 له في البريميرليج بفارق هدف واحد عن الثنائي بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال وجيمي فاردي هداف ليستر سيتي .
في الوقت الذي سجل فيه الدولي السنغالي ساديو ماني هدف الفوز الثمين لأبناء الألماني يورجن كلوب ليواصل ملاحقته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن زاد غلته التهديفية إلى الرقم 14 .
وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 " الضوء على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وبورنموث
1- بيير إيميريك أوباميانج 17 هدف .
2- جيمي فاردي 17 هدف .
3- سيرجيو أجويرو 16 هدف .
4- محمد صلاح 16 هدف .
5- داني إنجز 15 هدف .
6- ساديو ماني 14 هدف .
7- راؤول خيمينيز 13 هدف .
8- دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدف .
9- تامي إبراهام 13 هدف .
10- هاري كين 11 هدف .
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وبورنموث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.