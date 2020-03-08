شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 تمكن ليفربول من العودة لسكه الإنتصارات مرة أخرى بفوزه على فريق نادي بورنموث بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 " الضوء على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بورنموث 1- ليفربول 82 نقطة . 2- مانشستر سيتي 57 نقطة. 3- ليستر سيتي 50 نقطة . 4-تشيلسي 45 نقطة . 5- مانشستر يونايتد 42 نقطة . 6- وولفرهامبتون 42 نقطة . 7- توتنهام هوتسبيرز 40 نقطة . 8- شيفيلد يونايتد 40 نقطة . 9- بيرنلي 38 نقطة . Advertisements 10- أرسنال 37 نقطة . 11- إيفرتون 36 نقطة . 12- كريستال بالاس 34 نقطة . 13- ساوثهامبتون 32 نقطة . 14- نيوكاسل يونايتد 28 نقطة . 15- برايتون 27 نقطة . 16- وست هام يونايتد 27 نقطة . 17- واتفورد 27 نقطة 18- بورنموث 27 نقطة 19- أستون فيلا 25 نقطة . 20- نوريتش سيتي 21 نقطة .

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