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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلتقي مع الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل
السبت 7 مارس 2020
حسم فريق نادي الزمالك المصري، مساء أمس الجمعة، صعوده إلي الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علس حساب فريق نظيره الترجي التونسي.
وكان الزمالك في إنتظار معرفة منافسه في الدور قبل النهائي، من مباراة اليوم التي جمعت فريق الرجاء المغربي مع مازيمبي الكونغولي. وبالفعل حسم فريق الرجاء المغربي التأهل لدور نصف نهائي، بعد أن تفوق في مباراة الذهاب من الدور الثامن، بالأسبوع الماضي، بنتيجة هدفين نظيفين دون رد، بينما يحرز الفريق الكونغولي هدفاً في مباراة الإياب.
وبالتالي يلتقي نادي الزمالك المصري مع فريق الرجاء المغربي، في دور قبل النهائي من البطولة الأفريقية، علي أن يقام لقاء الذهاب في أحد أيام أول أو ثاني شهر مايو المقبل، ولقاء الإياب أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر.
ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب فس استضافة المغرب، بينما يكون لقاء الإياب فس استضافة القاهرة
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