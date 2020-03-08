صلاح يحقق رقم تاريخي جديد 

السبت 7 مارس 2020

تمكن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من تحقيق رقم تاريخي جديد بعد أن وصل للمباراة رقم 100 له في البريميرليج حيث إحتفل الفرعون بأفضل طريقة ممكنة .

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وخاض مو أمام بورنموث المباراة المئوية الأولى له في الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفيلد لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين . وتمكن الفرعون المصري من تسجيل هدف فريقه الأول في اللقاء عند حلول الدقيقة الخامسة والعشرين من تسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء تهادت داخل شباك الضيوف فريق نادي بورنموث .

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات أن صلاح سجل الهدف رقم 70 له في مباراته رقم 100 بالبريميرليج مع الريدز أكثر بــ7 أهداف من أي لاعب آخر في تاريخ النادي الانجليزي العملاق .

حيث سبق وأن وصل فرناندو توريس نجم الفريق السابق في مباراته المئة إلى 63 هدفاً فقط في الوقت الذي وصل فيه صلاح بهدفه إلى الرقم 27 على ملعب أنفيلد منذ بداية الموسم الماضي وحتى الآن .