- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يحقق رقم تاريخي جديد والان مع التفاصيل
السبت 7 مارس 2020
تمكن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من تحقيق رقم تاريخي جديد بعد أن وصل للمباراة رقم 100 له في البريميرليج حيث إحتفل الفرعون بأفضل طريقة ممكنة .
وخاض مو أمام بورنموث المباراة المئوية الأولى له في الدوري الإنجليزي على ملعب الأنفيلد لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين . وتمكن الفرعون المصري من تسجيل هدف فريقه الأول في اللقاء عند حلول الدقيقة الخامسة والعشرين من تسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء تهادت داخل شباك الضيوف فريق نادي بورنموث .
وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات أن صلاح سجل الهدف رقم 70 له في مباراته رقم 100 بالبريميرليج مع الريدز أكثر بــ7 أهداف من أي لاعب آخر في تاريخ النادي الانجليزي العملاق .
حيث سبق وأن وصل فرناندو توريس نجم الفريق السابق في مباراته المئة إلى 63 هدفاً فقط في الوقت الذي وصل فيه صلاح بهدفه إلى الرقم 27 على ملعب أنفيلد منذ بداية الموسم الماضي وحتى الآن .
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يحقق رقم تاريخي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.