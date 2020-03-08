الامارات | شباب الأهلي يقيل الأرجنتيني أروابارينا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يقيل الأرجنتيني أروابارينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي عن إقالة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. وقال النادي على تويتر "شباب الأهلي ينهي علاقته بالمدرب أروابارينا ويُكلف مدرب تحت 21 عاماً جيرارد زراجوسا حتى نهاية الموسم". ويتصدر شباب الأهلي ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن العين أقرب ملاحقيه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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