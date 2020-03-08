شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يشارك فى ذهاب نصف النهائى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد زاهر، المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى، أن طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، حصل على إنذارين فقط بعد البطاقة الصفراء أمام الترجى التونسى، مساء الجمعة، مشيرا إلى أن الإيقاف يكون بعد ثلاثة إنذارات، ومن المقرر أن يخوض حامد مباراة ذهاب نصف النهائى بدورى أبطال إفريقيا أمام المتأهل من مباراة الرجاء المغربى ومازيمبى الكونغولى، اللذين يتواجهان السبت فى إياب ربع النهائى. وتأهل الزمالك لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على حساب الترجى التونسى، بعد فوزه بمجموع لقاءى الذهاب والإياب 3-2 بربع نهائى البطولة.

من جهة أخرى، وجه المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة النادى، الشكر لمرتضى منصور، رئيس الزمالك، وأعضاء مجلس الإدارة، واللاعبين، والجهاز الفنى، بقيادة باتريس كارتيرون، المدير الفنى، وذلك عقب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على حساب الترجى التونسى، مساء الجمعة، على ملعب رادس.