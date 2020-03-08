شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أشكر من دعمنى ومن انتقدنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول، بنادى الزمالك، سعادته الكبيرة بتأهل القلعة البيضاء إلى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2، حيث فاز المارد الأبيض فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 3-1، ثم خسر فى مباراة العودة مساء أمس الأول، على ملعب رادس بنتيجة 0-1، وهو ما ترتب عليه تأهل الفارس الأبيض للدور قبل النهائى.

وقدم حازم إمام التهنئة للجماهير البيضاء، كما قدم الشكر لكل من دعمه وكل من انتقده لصالح الفريق خلال الفترة الماضية، وكتب إمام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»: «ألف مليون مبروك لجمهور نادى الزمالك العظيم، بشكر كل من دعمنى ومن انتقدنى لصالح الفريق، والقادم أفضل بإذن الله». يذكر أن حازم إمام تعرض لحملة كبيرة من الانتقادات خلال الفترة الماضية.