شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات توافق على طلب «البدرى» بتأجيل الجولة الـ20 للدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافقت لجنة المسابقات، باتحاد الكرة، برئاسة حسام الزناتى، على طلب حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بتأجيل مباريات الجولة الـ20 لبطولة الدورى الممتاز، المقرر لها يوم 20 مارس الجارى، وجاء ذلك بسبب ضيق الوقت، لانطلاق معسكر المنتخب المقبل استعداداً لمواجهتى توجو فى التصفيات الإفريقية، المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، واشتكى حسام البدرى من عدم كفاية الوقت فى تحضيرات الفراعنة للتصفيات الإفريقية، حيث إن الجولة العشرين ستنتهى يوم 22 مارس مما يعنى أن الجهاز الفنى سيخوض تدريبا وحيدا فقط قبل السفر إلى توجو.

من جهة أخرى، ينتظر الجهاز الفنى والطبى، التقرير الخاص بحالة أحمد حجازى لاعب ويست بروميتش المصاب فى العضلة الخلفية، وذلك من أجل الوقوف على حالته الفنية والطبية ومعرفة موقفه الأخير من المشاركة فى مباراتى توجو، يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه محمد صلاح مشاركته فى المباراتين، عقب خوض آخر مباراة له مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى أمام كريستال بالاس.

فيما استقر الجهاز الفنى على ضم رباعى الزمالك، محمود حمدى الونش، ومحمد أبوجبل، ومحمود علاء، ومصطفى محمد «البلدوزر» فى معسكر المنتخب المقبل، بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه الرباعى مع الزمالك وخاصة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، وقيادتهم فريقهم لتتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى، فيما استقر الجهاز الفنى على استبعاد مروان حمدى مهاجم وادى دجلة، الذى انضم فى معسكر المنتخب الأخير.