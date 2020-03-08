شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وجوه جديدة تنتظر الانضمام لمعسكر منتخب مصر بعد مسلسل تألقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تألق على مدار الفترة الأخيرة أكثر من لاعب بصفوف فريقه فى الدورى المصرى، ولفتوا الأنظار بشدة إليهم، وقدموا أوراق اعتمادهم الدولية من أجل نيل شرف الانضمام لمنتخب مصر الأول الذى يقوده المدير الفنى حسام البدرى. وسطع نجم عدد من اللاعبين بالمسابقة المحلية مؤخراً، ما جعلهم على مقربة شديدة من نيل رضا وثقة حسام البدرى وارتداء قميص منتخب أحفاد الفراعنة فى المعسكر المقبل.

ويواجه منتخب مصر نظيره التوجولى فى مباراتى التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ«كان 2021»، خلال مارس الجارى، حيث يتطلع البدرى لتجديد دماء الفراعنة والدفع بوجوه جديدة داخل المعسكر.

البداية مع الحارس الأمين محمد أبوجبل، الذى أظهر براعة شديدة فى حراسة عرين الزمالك فى الفترة الأخيرة بعد تجميد فنى للحارس محمد عواد بسبب أخطائه المتكررة، حيث استغل أبوجبل، صاحب الـ30 عاماً، الفرصة أفضل استغلال، وبات عنصراً أساسياً فى تشكيلة الفريق الأبيض، وبلغ أوج تألق أبوجبل فى مواجهتى الترجى التونسى، وكذلك أمام الأهلى فى الإمارات بالسوبر المحلى والتصدى لركلتى ترجيح تسببا فى تتويج فريقه باللقب.

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مصطفى محمد، بلدوزر الزمالك، مازال يقدم مستويات فنية وبدنية أكثر من رائعة خلال مشواره مع الفريق الأبيض منذ مطلع الموسم الجارى، وهو ما وضعه فى مكانة مميزة بين مهاجمى الكرة المصرية، ليصبح مصطفى محمد إحدى الأوراق الرابحة التى لابد أن يضمها البدرى فى المعسكر المقبل، والاستفادة من الحالة الفنية الرائعة التى يعيشها اللاعب.

كما يقدم ياسر إبراهيم، مدافع الأهلى، مستويات ثابتة منذ اعتماد السويسرى فايلر عليه لقيادة خط الدفاع الأحمر، حيث عبر اللاعب عن ذاته وأثبت كفاءة وجدارة كبيرة بالمشاركة أساسياً، وبات صخرة أمان الجماهير الحمراء فى المباريات الأخيرة.

الجوكر محمود متولى، القادر على شغل عدة مراكز داخل المستطيل الأخضر، ربما يكون حلاً لحسام البدرى، وأحد الخيارات التى سيُعول عليها الجهاز الفنى للفراعنة فى المعسكر المقبل استعداداً لمواجهة توجو، حيث ظهر متولى بشكل مميز فى مبارياته الأخيرة مع الأهلى. وكان منتخب مصر الأول قد عجز عن تحقيق أى انتصار خلال أول جولتين بتصفيات أمم إفريقيا 2021، بالتعادل أمام كل من كينيا وجزر القمر وجمع نقطتين فقط، حيث تعتبر مواجهتا المنتخب التوجولى بمثابة عنق الزجاجة للفراعنة بقيادة حسام البدرى خلال مشوار التصفيات.

ويواجه منتخب مصر نظيره التوجولى يوم 26 مارس الجارى باستاد القاهرة الدولى فى لقاء الجولة الثالثة للتصفيات، على أن يكون لقاء الجولة الرابعة فى العاصمة التوجولية فى التاسع والعشرين من الشهر ذاته. وتولى حسام البدرى المسؤولية الفنية لمنتخب مصر فى سبتمبر من العام الماضى خلفاً للإسبانى خافيير أجيرى عقب إخفاقه مع الفراعنة فى أمم إفريقيا 2019 وخروج المنتخب القومى من دور الثمانية فى ظل احتضان مصر الحدث القارى الصيف الماضى.