شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهدد مستقبل الكرة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازال خطر فيروس كورونا يُرعب العالم أجمع بعد انتشاره فى الأسابيع القليلة الماضية فى عدد كبير من البلدان، خاصةً فى القارة الآسيوية، وهو ما قد يعرقل مسيرة الكرة العربية المميزة خلال المنافسات القارية والعالمية مستقبلاً.

كان الاتحاد الآسيوى قد اجتمع مع مسؤولى فيفا فى الأيام الأخيرة لبحث آخر تطورات إقامة المنافسات الآسيوية بالنسبة للأندية والمنتخبات. وتأجلت جميع مباريات الجولة الثالثة من منافسات دورى أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوى بسبب تفشى وباء كورونا فى عدة مناطق بالبلدان الآسيوية.

واقترح مسؤولو فيفا، خلال اجتماعهم بأعضاء الاتحاد الآسيوى لكرة القدم قبل أيام، إلغاء المنافسات الآسيوية الخاصة بالأندية خلال النسخة الجارية، مع الوضع فى الاعتبار تأجيل المنافسات الدولية للمنتخبات مثل تصفيات كأس العالم 2022 وكذلك تصفيات أمم آسيا بسبب تفشى الوباء، وما هو لقى قبولا كبيرا من قبل عدد من أندية الكرة الآسيوية.

Advertisements

ويعتبر الهلال السعودى هو حامل لقب النسخة الماضية من دورى أبطال آسيا، فى الوقت الذى ينافس أكثر من فريق عربى على لقب النسخة الجارية من البطولة الآسيوية الأكبر بين أندية القارة، بينما استمر المنتخب القطرى حاملاً للقب أمم آسيا بعد تتويجه بها فى النسخة الأخيرة. كما قرر مسؤولو الاتحاد الإماراتى لكرة القدم خوض منافسات الدورى المحلى بدون حضور جماهيرى خشية انتشار الوباء، وحفاظاً على سلامة الجماهير.

فى الوقت الذى أعلنت خلاله الأندية السعودية، وعلى رأسها فريق اتحاد جدة، إلغاء فكرة إقامة معسكرات خارجية خلال فترة التوقف الحالية خوفاً من انتشار العدوى وانتقال الفيروس لأفراد بعثة الفريق.

وفى قارة إفريقيا، التى يعتبر وباء كورونا أقل انتشاراً بها مقارنة بنظيرتها الآسيوية، انتشرت أنباء قبل مواجهة الزمالك والترجى برادس بإياب ربع نهائى دورى الأبطال عن تفكير الاتحاد التونسى فى إقامة المواجهة بدون جماهير، قبل أن تنفى الدولة التونسية هذه الأنباء وتعلن عن عزل الحالة الوحيدة التى تم اكتشافها فى البلاد مصابة بفيروس كورونا.

فى سياق متصل، قامت السلطات التونسية بمنع صحفى مغربى، جاء ضمن بعثة فريق الوداد البيصاوى، من دخول مطار قرطاج بعدما تم اكتشاف إصابته بالفيروس وحمله من إحدى المدن الإيطالية، وذلك قبل لقاء النجم الساحلى أمام الوداد المغربى بإياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا. ويأتى بداية انتشار الفيروس فى القارة الإفريقية فى ظل سيطرة عرب إفريقيا على الألقاب سواء للأندية أو المنتخبات فى العام المنصرم، بدايةً من تتويج الجزائر بلقب أمم إفريقيا، كذلك فوز الترجى بدورى الأبطال للعام الثانى على التوالى، وحصد الزمالك لقب الكونفيدرالية.