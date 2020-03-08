شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يتعرض لوعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن الإعلامي أحمد شوبير، تعرض عماد متعب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لوعكة صحية. وقال شوبير، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «خالص أمنياتي بالشفاء العاجل للكابتن عماد متعب بعد تعرضه لوعكة صحية».

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