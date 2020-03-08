شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن.. كثير من المشاركات قليل من التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من الهجوم الشرس وصلت إلى حد السخرية تعرض لها مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لتراجع مستواه وندرة تهديفه خلال مشواره مع الفريق الأحمر فى الفترات الماضية.

ويشارك مروان محسن أساسياً فى أغلب مباريات الأهلى الرسمية منذ قدوم السويسرى فايلر، المدير الفنى للفريق، بالتناوب مع النيجيرى جونيور أجايى عند إشراكه كمهاحم صريح والوافد الجديد أليو بادجى، وذلك بعد رحيل المغربى وليد أزارو على سيبل الإعارة لصفوف الاتفاق السعودى، كذلك صلاح محسن إلى صفوف سموحة.

وانتقل مروان محسن لصفوف الأهلى قادماً من الإسماعيلى فى صيف 2016، فى صفقة كلفت خزينة النادى الأحمر ما يقارب من 10 ملايين جنيه.

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وعلى مدار 4 مواسم بقميص الأهلى عانى مروان محسن من الإصابة فى عدة مناسبات حرمته من المشاركة مع فريقه، حيث خاض 66 مباراة رسمية فى كل البطولات بالقميص الأحمر.

وسجل مروان محسن 17 هدفاً فقط خلال رحلته مع الأهلى فى 66 مباراة، وصنع 86 هدفا، وهى النسبة التى تثير الكثير من علامات الاستفهام حول مشاركة اللاعب بشكل أساسى، وتدفع لمواصلة جماهير النادى الأحمر الهجوم عليه والمطالبة برحيله عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وبدأ مروان مشواره الكروى بصفوف بتروجت قبل الانتقال لصفوف الإسماعيلى، ومنه إلى الأهلى قبل 4 مواسم سابقة، ونجح اللاعب فى تسجيل 7 أهداف دولية خلال مسيرته مع منتخب مصر فى 35 لقاء رسميًا.

وكان صاحب الـ31 عاماً قد تعرض لانتقادات لاذعة جراء مشاركته فى مباراة الفريق الأخيرة أمام صن داونز الجنوب إفريقى بالقاهرة، فى ظل تألق الوافد الجديد أليو بادجى خلال 20 دقيقة فقط شارك بها، لفت خلالها الأنظار إليه بشدة.