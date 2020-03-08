5 انتصارات لأندية مصر في المغرب تُبشر أبناء بورسعيد قبل مواجهة نهضة بركان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل المصرى البورسعيدى ضيفاً على نهضة بركان المغربى، مساء الأحد، بمنافسات إياب ربع نهائى الكونفيدرالية الإفريقية. وحسم التعادل الإيجابى لقاء الذهاب فى مصر بهدفين لكل فريق، وهو ما يجبر المصرى على ضرورة العودة بالفوز فى لقاء المغرب من أجل قطع بطاقة الترشح لنصف النهائى أو تحقيق تعادل أكبر من 2/2. وعلى مدار تاريخ مشاركات الأندية المصرية أمام نظيرتها المغربية فى البطولات الإفريقية، نجح الفراعنة فى تدوين خمسة انتصارات فى عقر دار المغاربة، وهو ما نرصده فى التقرير التالى. الأهلى هو من قص شريط الانتصارات المصرية على الأراضى المغربية، حيث تفوق على فريق كلاس المغربى بثنائية حمدى أبوراضى وطاهر أبوزيد فى إياب دور الثمانية من منافسات إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1984. وينجح النجم عمر جمال من قيادة فريق نادى الإسماعيلى للفوز على الوداد البيضاوى المغربى بهدف نظيف فى كازابلانكا، بإياب دور الـ 16 للكونفيدرالية نسخة 2007.
الزمالك على موعد مع إسعاد جماهيره بانتصار مدو على الأراضى المغربية فى مواجهة المغرب الفاسى فى إياب دور الـ16 لرابطة دورى أبطال إفريقيا نسخة 2012، بهدفين نظيفين لأحمد حسن وأحمد جعفر.
من جديد ينتصر الزمالك فى المغرب ويحول تأخره أمام الفتح الرباطى لفوز بنتيجة 3/2 فى إياب دور الـ 16 الإضافى للكونفيدرالية نسخة 2015 وحملت الأهداف توقيع كل من باسم مرسى وعمر جابر وحازم إمام. وفاز الأهلى على حساب الوداد البيضاوى المغربى وسط جماهيره برأسية ذهبية لمدافعه رامى ربيعة فى إطار منافسات مرحلة المجموعات لرابطة دورى أبطال إفريقيا عام 2016.
المصرى يحلم بالفوز السادس للمصريين فى مشوارهم القارى أمام أندية القارة بملعبهم، ومن ثم قطع بطاقة الترشح لنصف نهائى الكونفيدرالية.
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