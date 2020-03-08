شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وديسابر وإيهاب جلال.. مدربون «تخصص» قيادة الأندية الجماهيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتميز كل مدير فنى في عالم كرة القدم بسمات شخصية مختلفة عن أقرانه في المجال التدريبى، فتجد من يتحمل الضغوط الجماهيرية ويحولها إلى دوافع عديدة لتحقيق أهدافه فيحقق نجاحات مبهرة مع الأندية صاحبة الشعبية، في الوقت الذي يفشل فيه مدربون في تحمل هذه الضغوطات ونجد بصماتهم تظهر مع أندية الشركات والمؤسسات دون غيرها.

ونستعرض في التقرير التالى مدربين استطاعوا التألق في قيادة الأندية الجماهيرية، وكانت الأعباء الواقعة من جماهيرهم بمثابة الحافز الكبير لنجاحهم.

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البداية مع حسام حسن، المدير الفنى الذي يعشق الأجواء الحماسية والضغوطات الجماهيرية بغض النظر عن حجمها، ففى موسم 2009- 2010 استعان الزمالك بخدماته في ولاية أولى، وعلى الرغم من عدم تمكنه من إحراز أي بطولة مع الفريق إلا أنه استطاع انتشاله من أوضاع بالغة السوء ووضعه في منافسة على درع الدورى خلال موسمين بعدما كان الفريق يحتل مركزا متأخرا في جدول ترتيب المسابقة قبل توليه المهمة، كذلك حقق حسام مع المصرى البورسعيدى صاحب الشعبية الكبيرة في المدينة الساحلية نجاحات كبرى، أبرزها التواجد ضمن أندية المربع الذهبى على مدار 3 مواسم، وبلوغ نصف نهائى الكونفيدرالية، وخوض نهائى كأس مصر والسوبر المحلى، كاتباً تاريخاً مميزاً في سجله التدريبى خلال مغامرته مع الفريق البورسعيدى، في الوقت الذي لم يحقق حسام مراده في ولاياته لعدة أندية أخرى غير جماهيرية، مثل سموحة والمصرية للاتصالات ومصر المقاصة وغيرها.

ينطبق الأمر نفسه على الفرنسى سبيستيان ديسابر، المدير الفنى السابق للإسماعيلى وبيراميدز، حيث وضع الدراويش في مكانة مرموقة خلال موسم 2017- 2018 وجعله في مقدمة جدول الترتيب في منافسة شرسة مع الأهلى على اللقب حتى رحيله، في الوقت الذي ظهر فيه الفرنسى غير قادر على تحقيق أي بصمة خلال ولايته لبيراميدز، النادى حديث العهد الذي لا يمتلك قاعدة جماهيرية.

وعلى النقيض تماماً نجد إيهاب جلال، الذي كان مرشحاً لتدريب منتخب مصر عقب رحيل الإسبانى أجيرى، حيث كان النجاح الأكبر لجلال في ولايته المميزة لفريق مصر المقاصة على مدار مواسم عديدة، في الوقت الذي كانت أسوأ فتراته التدريبية عند تولى تدريب الزمالك موسم 2017- 2018، كذلك في ولايته للمصرى البورسعيدى، فرغم البداية الجيدة له إلا أنه قاد الفريق لنتائج كارثية أدت إلى مغادرته من الأبواب الخلفية للنادى البورسعيدى.

ويتعرض طارق العشرى لأول اختباراته التدريبية داخل مصر مع نادٍ جماهيرى، بعد تعاقد المصرى البورسعيدى معه خلفاً لإيهاب جلال، بعد العديد من النجاحات مع أندية المؤسسات مثل حرس الحدود وإنبى، علماً بأنه قد قاد فريق أهلى بنغازى الليبى صاحب الشعبية الجارفة في عام 2014.