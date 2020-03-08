شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات سلة «الطيران» يتفوقن على «هليوبوليس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت، السبت، فعاليات، بطولة دورى ناشئات السلة تحت 11 سنة على ملاعب نادى هليوبوليس ونجح نادى الطيران فى تحقيق فوزه الأول على صاحب الأرض 21/27 فى مباراة حماسية قدمت خلالها الفتيات مستوى جيدا نال إشادة اتحاد السلة ورشح عددا منهم للانضمام إلى مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى، ويقود فريق الطيران عادل خطاب وضم الفريق سلمى محمد والتوأمتين جنى وجودى أحمد حسن وحنين باسل وجنى شريف وإنجى شيرين ويارا عصام ويارا هشام وكنزى أسامة وحور أحمد وسلمى هيثم وجودى شعبان وجنى عمرو وجومانة حسام ورودينا.
من جانبه أبدى وليد ديناصورى رئيس قطاع الناشئين بالطيران سعادته بالمستوى الذى قدمته الفتيات من الفرقتين خاصة فى ظل الروح الرياضية والمنافسة الشريفة داخل المعلب وحرص اللاعبات من الفريقين على توجيه التحية لعضهما البعض، وهو ما يسهم فى الارتقاء بالقيم الرياضية، وأكد أن سلة السيدات- فى مختلف الأعمار- متميزات فى أدائهن، مما ينبئ بخلق جيل جديد فى هذه اللعبة المميزة.
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