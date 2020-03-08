شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة» يخوض انتخابات «الجبلاية» من أجل رئاسة «الكاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، على خوض انتخابات الجبلاية المزمع إقامتها فى يوليو المقبل، وعقب انتهاء مدة اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير شؤون كرة القدم فى الفترة الحالية، وجاء ذلك، بسبب رغبة أبوريدة خوض الانتخابات على رئاسة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» عقب رحيل أحمد أحمد، الرئيس الحالى، حيث يرغب أبوريدة فى رئاسة الجبلاية، لتمنحه القوة قبل خوض انتخابات الكاف، لاسيما أنه يرتبط بعلاقات وطيدة مع رؤساء الاتحاد الإفريقى، وأكثر من شخصية هامة داخل الكاف، كما يحظى أبوريدة بتأييد غالبية أعضاء المكتب التنفيذى فى الكاف، خاصة بعد استقالة المغربى معاذ حجى، رئيس المكتب التنفيذى، اعتراضاً على ملف الفساد المالى الذى يحاصر أحمد أحمد منذ فترة طويلة.

Advertisements

وعقد أبوريدة العديد من الجلسات المكثفة مع أكثر من شخصية لإقناعهم بالتواجد معه فى قائمته الانتخابية، يأتى على رأسهم كرم كردى، عضو اتحاد الكرة السابق، ومجدى عبد الغنى ومحمد أبو الوفا ومحمد شيحة ومحمود الأسيوطى، بالإضافة إلى جلسة جمعته بمحمود الشامى لإقناعه بالتواجد معه فى قائمته أيضاً، كما وعد أبو ريدة بضم جمال علام معه فى القائمة، وحسن فريد، بينما مقعد المرأة لم يتم حسمه حتى الآن.

وواصل أبوريدة جلساته مع سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة السابق، وطلب منه التواجد فى القائمة، لكن سيف زاهر تمسك بعدم التواجد فى انتخابات الجبلاية المقبلة فى حالة عدم تطبيق بند الـ8 سنوات، ونفس الأمر لأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح، واللذين سيتم استبعادهما من الانتخابات فى حالة تطبيق بند الـ8 سنوات، لتواجدهما فى مجلس جمال علام ومن بعده مجلس هانى أبو ريدة، وعلمت «المصرى اليوم» أنه فى حال تطبيق بند الثمانى سنوات سيتولى أحمد مجاهد منصب المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، فى حال نجاح قائمة هانى أبوريدة.

فيما رفض محمد فضل التواجد فى القائمة الانتخابية لأبوريدة، لأنه عمل تطوعى، وهو يرغب فى العمل، سواء فى اتحاد الكرة أو الاتحاد الإفريقى بمقابل مادى، كما لا يحظى فضل بتأييد من غالبية أعضاء الكرة بسبب الأزمات التى أثارها خلال الفترة الماضية، وكان على رأسها اختياره لتوقيت مباراة السوبر يوم 20 فبراير الماضى، دون أن يراعى ارتباطات الأهلى والزمالك، واللذين كانا سيتقابلان عقب السوبر بأربعة أيام، فضلا عن مواجهاتهما الإفريقية، ووفقا لمصدر مسؤول داخل الجبلاية فإن الجميع حمل محمد فضل مسؤولية أحداث القمة الذى لم يذهب خلالها الزمالك لمواجهة الأهلى فى استاد القاهرة، لأنه تمسك بإقامة مباراة السوبر بالاتفاق مع مجلس أبوظبى الوطنى، دون الرجوع لباقى أعضاء اللجنة الخماسية بصفته كان المسؤول عن ملف مباراة السوبر، وقال المصدر إن فضل تمسك بإقامة المباراة فى ذلك اليوم لأنه تاريخ مميز (20/2/2020)، فضلاً عن أنه أثار العديد من الأزمات مع أكثر من مسؤول حالى وسابق فى اتحاد الكرة، بسبب تذاكر مباراة السوبر.